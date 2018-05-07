Гусев: Додон сделал важнейшее заявление о НАТО в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью одному из российских СМИ, что никаких баз НАТО на территории Молдовы нет и не будет, пока он президент республики, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Витвицкий Что произошло, пока все спали: Додон обещал не пускать НАТО в Молдову, облитые кислотой и пятая часть Рэмбо

"Я объехал все наши военные базы — никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере, пока я президент, этого точно не будет", — сказал Додон.

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Заявления Игоря Додона в эфире радио Sputnik комментирует директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Игорь Додон в последнее время сделал несколько очень важных заявлений, в том числе в интервью российским телеканалам. Суть в том, что он постепенно себя начинает ощущать в качестве президента. Политическая ситуация в Молдове достаточно сложная, существует определенное давление стран ЕС, лидеров Европейского Союза, Румынии, конечно же", — отметил Гусев.

Эксперт утверждает, что Игорь Додон искренен в своих заявлениях.

"Позиция Игоря Додона достаточно четкая, и я полагаю, что он не лукавит. Мне кажется, в ближайшем обозримом будущем никаких военных баз и военных структур на территории республики не будет, что создает серьезные шансы для конструктивного диалога России и Молдовы", — резюмировал эксперт.