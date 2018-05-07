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Жаров: для многих европейцев Путин олицетворяет силу и независимость

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Жители ЕС назвали Путина самым сильным политиком в мире, потому что он выглядит более независимо, чем их лидеры, считает российский политолог Максим Жаров.

Согласно опросу, проведенному в рамках проекта "Sputnik.Мнения" старейшей во Франции социологической компанией IFop для Sputnik News, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Так считают 34% немцев и французов, 38% итальянцев. Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев. На втором месте оказался президент США Дональд Трамп. 25% жителей Франции, 27% — Германии и 29% — Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — его имя назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

По мнению российского политолога Максима Жарова, высокая популярность Владимира Путина в европейских странах не является секретом и новостью. Подобные результаты различных соцопросов регулярно появляются в ЕС на протяжении последних нескольких лет. 

Президент РФ В. Путин на саммите АТЭС, архивное фото
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Причина этого не только в том, что на Западе через основные европейские и американские СМИ производится искусственная демонизация Путина, но и в том, что президент России является альтернативным политиком. Для многих европейцев он олицетворяет силу и независимость. По сравнению со своими лидерами, в глазах жителей ЕС Путин выглядит более независимо и свободно и, соответственно, это приводит к тому, что его популярность в европейских странах весьма высока", — отметил собеседник радио Sputnik, комментируя результаты обнародованного исследования.

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Теги:
сильный политик, опрос "Sputnik.Мнения", Владимир Путин, Максим Жаров, Политика


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