Рейдман: о главной беде молдавской экономики или почему мы - беднейшие в Европе

Депутат парламента и экономический эксперт рассказал о том, почему Молдова остается в экономическом тупике.

"Молдова — это беднейшая страна Европы", — подобный словесный оборот из-за частоты использования в СМИ уже не воспринимается, как тревожный и пугающий сигнал. Вместе с тем реальность такова, что Молдова не в состоянии приблизить собственные экономические показатели даже к беднейшим странам Евросоюза.

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Почему буксует молдавская экономика, в чем ее главная беда — на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил депутат парламента и экономический эксперт Олег Рейдман.

"Главная беда молдавской экономики не является постоянной — были периоды, когда ее, на мой взгляд, не было, а сейчас период, когда она вернулась. Беда эта заключается в отсутствии стратегического видения. В отсутствии цели собственного экономического развития. Отсюда следует все остальное: налоговые политики, стимулирующие политики, политики субвенций определенных отраслей. Политики заработной платы и политики совокупного спроса", — объяснил экономист.