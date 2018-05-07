Костецкий: изменились условия поступления иностранцев в вузы России

Если в предыдущие годы при выделении квот для иностранных граждан на обучение в Российской Федерацией лимитировались места на те или иные специальности, то в 2018-м все ограничения были сняты.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал куратор образовательных проектов Российского центра науки и культуры Виктор Костецкий.

"Раньше приходила квота с указанием определённого количества мест на те или иные специальности. Но в этом году, с открытием на сайте russia.study таких условий, которые бы лимитировали возможности поступления, не ставится", — отметил Виктор Костецкий.

Он добавил, что для выбора специальности достаточно зайти на указанный сайт и зарегистрироваться. От количества зарегистрированных абитуриентов зависит и конкурс на ту или иную специальность.

"Во-первых, это — свобода выбора специальностей, во-вторых, люди, если собираются вернуться в Молдову, то выбирают специальность с учетом потребностей молдавского рынка в тех или иных кадрах", — сказал Виктор Костецкий.

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По словам собеседника, в 2018 году, было выделено 512 квот, с учетом Приднестровья. На них было подано более полутора тысяч заявлений. То есть, конкурс составил примерно 3 человека на место.

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"Если говорить о самых востребованных профессиях, то, по-прежнему, желают получить юридическое, экономическое и медицинское образование. Разумеется, лидируют по спросу информационные технологии, бизнес-информатика и информационная безопасность. Показательно, что немало желающих изучать нефтегазовое дело", — сказал он.