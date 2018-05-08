Реницэ: кто и почему победит на выборах 20 мая

В ряде населенных пунктов Молдовы (в том числе и столице) 20 мая пройдут местные выборы. Примаров изберут всего на год, так как в 2019 году в республике пройдут всеобщие местные выборы. Несмотря на это, эксперты предсказывают довольно жесткую предвыборную борьбу и обещают множество "сюрпризов" в ближайшее время. О шансах основных претендентов на пост кишиневского градоначальника в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает публицист и аналитик Валерий Реницэ.

"Основная борьба развернется, полагаю, между Силвией Раду и Ионом Чебаном. Выиграть может любой из этих кандидатов — исход выборов неизвестен. Я считаю, что по электоральному рейтингу лучше выглядит сейчас господин Чебан, но и Сильвия Раду за оставшиеся недели продемонстрирует свой технический аспект", — сказал Реницэ.

"Крепкий хозяйственник" — подобное словосочетание сложно не услышать при обсуждении кандидатов на пост мэра молдавской столицы. Вспомнил об этом и Валерий Реницэ.

"Чебан, даже говоря о проблемах города, подходит к этому как крупный политик. Он говорит о планах до 2040 года, что указывает на его, в первую очередь, политическую, а не инженерную подготовку. Никому не стоит забывать, что мэр города — это человек, который знает дороги, здания, трубы, ходит в каске и с большим ключом на плече", — подчеркнул собеседник.