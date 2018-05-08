Фитин: США, Израиль и Иран – треугольник непонимания

Эксперт Российского института стратегических исследований говорит о суете вокруг ядерной сделки с Ираном.

На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал большой архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном комментирует эксперт РИСИ Владимир Фитин.

"Последовавшие комментарии показали, что информация израильской разведки — далеко не уникальное открытие. Дело в том, что американцы и ранее говорили, что работа по созданию ядерного оружия действительно велась иранской стороной, но была практически прекращена еще с 2003 года. МАГАТЭ официально заявляло, что с 2009 года не обнаружено никакой активности со стороны Ирана по продолжению этих работ", — сказал эксперт.

На Россию и европейские страны аргументы США и Израиля не подействовали, утверждает Фитин.

"Несмотря на все попытки Израиля и США, европейцы сегодня продолжают оставаться на позиции необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном. При этом они говорят о том, что не против подписать дополнительные соглашения, которые ограничивали бы ракетную программу этой страны и препятствовали вмешательству в дела ближневосточного региона", — резюмировал аналитик.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп обещал объявить о своем решении по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе во вторник 8 мая.