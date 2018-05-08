Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, финансовая сфера Молдовы поражена системным кризисом, который выражается в искусственном укреплении национальной валюты. Этот процесс связан с постоянно растущей нормой резервирования — определенной долей средств, которую коммерческие банки обязаны держать в качестве гарантийного фонда.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Курс доллара в Молдове: какова судьба лея

Пойсик отметил, что до 2008 года эта норма не выходила за рамки общепризнанных 8-10%. Однако в период мирового кризиса была увеличена до 22%. Сегодня же, по словам экономиста, норма резервирования в Молдове составляет 40%, а это означает, что почти половина леевой массы фактически выведена из обращения и лежит в резерве коммерческих банков.

"40% денег не работают на экономику, они зарезервированы. А доллары, евро — это такой же ресурс, как и леи. А когда чего-то не хватает, то это становится дороже. Вот и получается, что лей укрепляется искусственно", — отметил экономист.

По его словам, это убивает молдавскую экономику. Но самое интересное, что будет, когда эти леи начнут возвращать в оборот, приводя норму резервирования к общепринятому уровню.

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"Как ее начнут выпускать, какими темпами будут приводить к 10%, мало кто сейчас ответит, потому что эта проблема отложена на потом. Но отпускать будут, и поэтому лей начнет падать, то есть будет дешеветь по отношению к иностранным валютам, это неминуемо. Но вот насколько будут высоки темпы, тяжело сказать", — добавил Пойсик.

По его словам, до выборов этот процесс вряд ли начнется. Но власти вынуждены будут это сделать. Потому что хранить дальше 40% норму резервирования — это путь в никуда.