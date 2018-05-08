Политолог: Меркель едет в Россию, чтобы убедить Путина в своей серьезности

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Сочи 18 мая. Ее визит в Россию подтвердил Кабмин ФРГ. Другая информация о предстоящем событии пока не сообщается.

По мнению российского политолога, профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почта, предстоящий визит Меркель в Россию фактически означает начало ее очередного срока в руководстве Германии.

"Президент России начинает свой новый срок, Меркель тоже начинает новый срок. Им есть что обсудить. Есть, конечно, проблема санкций, но есть тема, которая сейчас, я думаю, еще более важна — это "Северный поток-2", потому что для Германии это очень серьезный проект, который может способствовать экономическому развитию Германии как получателя газа и как газового хаба. А дальше уже начинается разговор о санкциях, об украинской проблеме, о сирийской — за полгода все-таки накопились вопросы, и их надо решать", — сказал собеседник.

По его словам, за те полгода, пока Ангела Меркель решала внутренние вопросы формирования "большой коалиции" и правительства, она была выключена из большой политики. Чем воспользовался президент Франции Эммануэль Макрон, пытавшийся в это время занять место Меркель в мировой политике.

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"Но я думаю, это преждевременно, и Меркель попробует убедить Путина в том, что она остается серьезным европейским политиком, и с ней можно и нужно будет обсуждать все эти проблемы", — сказал Юрий Почта.