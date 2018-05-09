Мальцев: Западу не сдержать "Бессмертный полк"

Политолог и историк говорит о том, как народная акция шагает по планете.

Акция "Бессмертный полк" проходит ежегодно 9 мая в память об участниках Великой Отечественной войны. В 2018 году акцию поддержали больше сотни стран. Их жители вышли на улицы городов с портретами своих родных, которые участвовали в боевых действиях на фронтах или работали в тылу во время войны.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Денис Мальцев говорит о том, что акция эта — поистине народная инициатива и возникла она, что называется, "снизу".

"Географический охват движения растет: если в 2013 году шествия состоялись лишь в четырех странах, то в 2017 году "Бессмертный полк" прошел по улицам городов почти 70 государств. В этом году к акции присоединяются Гавана, Женева, Мельбурн и другие", — сказал эксперт.

Мальцев считает, что акция "Бессмертный волк" не политизирована и политизировать ее не получится, как бы этого не хотелось отдельным силам.

"В отличие от узкоакадемических дискуссий, народная инициатива труднее поддается искажениям. Когда люди идут с портретами своих предков, им сложнее навязать "идеологически верные" теории о том, кто к кому пришел с войной и, кто в ней победил", — отметил историк.

Эксперт также отметил, что Западу сложно препятствовать подобным акциям, так как в шествиях принимают участие граждане стран антигитлеровской коалиции, порой никак не связанные с Россией.