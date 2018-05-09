Сидоров: в памяти молдавского народа 9 мая всегда будет Днем Победы, а не Европы

Весной 2017 года молдавский парламент внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" был добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Это означает, что 9 мая в Молдове отмечают сразу два праздника — День Победы в Великой Отечественной войне и День Европы.

Однако даже несмотря на это, молдавский народ всегда будет воспринимать этот день только как День Победы, считает член Национального координационного комитета "Победа" Михаил Сидоров.

"Попытки вытеснить этот праздник были и продолжаются сейчас. Мы помним, когда вместо красных флагов выходили с синими, с непонятной символикой. В памяти молдавского народа это День Победы. И ничем это не искоренят", — заявил Михаил Сидоров в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, план мероприятий, посвященных Дню Победы уже составляется на несколько лет вперед.