Гаспарян: 9 мая наши деды подарили нам общий день рождения

Все мы, выходцы из одной страны, должны понимать, что наши деды и прадеды своим героизмом и самоотверженностью сделали то, что даже не допускалось в теории – победили фашизм, дав потомкам право на жизнь.

Эту мысль высказал историк и журналист Армен Гаспарян во время видеомоста Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Кишинев-Тбилиси-Таллинн-Баку "Фронтовая перекличка", который был организован международным информационным агентством и радио Sputnik.

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"За последнюю четверть века мы оказались в разных государствах, но все мы прекрасно помним о подвиге наших дедов и прадедов, которые были гражданами одной страны, которые отдавали все, что у них было, включая самое бесценное — собственную жизнь, для победы над общим врагом, который, тут не надо иллюзий, шел уничтожать и закабалять абсолютно все народы Советского союза, не деля их на национальности и этносы", — сказал Гаспарян.

Журналист подчеркнул, что поколение Великой Отечественной, познавшее отступление от Бреста до Москвы, Сталинград, Курск, освобождение Белоруссии и Прибалтики, Ясско-Кишиневскую операцию, не делили себя на национальности и этносы, они считали себя гражданами одной страны, воинами одной армии.

"Об этом должны всегда помнить в канун 9 мая и их потомки. Гораздо больше для нас есть объединяющих стержней, в том числе историческая и ментальная память, нежели разъединяющих сегодня по каким-либо политико-конъюнктурным соображениям. 9 мая надо помнить, что это наш с вами второй общий абсолютно для всех день рождения. Нас бы не было, если бы наши деды и прадеды не сделали невозможное, не сделали то, что даже в теории не допускалось", — добавил он.

Журналист напомнил, что мировая печать в августе 1941 года была абсолютно убеждена, что "колосс на длинных ногах" рухнет максимум через 2-3 недели, что непобедимый Вермахт остановить невозможно. Но его остановили, остановили народы Советского союза.

"Давайте 9 мая, отдавая дань памяти нашим героям, помнить, что у нас с вами гораздо больше общего, чем различий. И это будет самой лучшей памятью поколению фронтовиков, которых в силу возраста человеческого с нами остается все меньше. Но люди живы, пока жива о них память и подвиг жив, пока мы о нем вспоминаем", — заключил он.