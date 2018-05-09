Петрович: ветераны нуждаются не в деньгах, а во внимании и заботе

Ветераны Великой Отечественной войны в Молдове не жалуются на нехватку денег, они обделены вниманием, а некоторым это стоит жизни.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, с 2015 года решением властей ветеранам войны выплачивается единовременное пособие в 10 тысяч леев в год. Для нашей небогатой страны, отметил собеседник, это большое подспорье, и ветераны эти выплаты очень ждут.

"Безусловно, пенсии у наших ветеранов не очень высокие, но эти люди прошли такие невероятные трудности, что они обходятся малым. Есть много организаций, которые помогают продуктами, но по большей части эти люди обделены вниманием. За время моей общественной деятельности, а это больше 15 лет, я не знаю ни одного случая, когда ветеран умирал бы от голода. А вот когда ветеран умирал от того, что некому было под ним поменять пеленки, когда он был прикован к постели, или поднести стакан воды, когда не хватало денег на лекарства, о таких случаях я знаю", — рассказал Алексей Петрович.

© Sputnik / Alexandr Osmatesco Продолжение истории: ветеран ВОВ Владимир Войцехович снова получает пенсию

Он напомнил о случае, о котором уже писал Sputnik, произошедшем с известным ветераном, участником Сталинградской битвы и Парада Победы Владимиром Викторовичем Войцеховичем, который три месяца не получал пенсии из-за чиновничьей ошибки.

"Какой-то клерк решил, что человек в свои 93 года ушел из жизни, и ему перестали платить пенсию. Я об этом случайно узнал, просто зайдя к нему в гости", — рассказал общественник.

Главное, в чем нуждаются эти люди, фронтовики, живые свидетели войны, которых с каждым годом становится все меньше, — это внимание и забота. И у нас, их потомков, сотни возможностей сделать это.