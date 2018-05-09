18:16 09 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Алексей Петрович
© Sputnik /

Петрович: ветераны нуждаются не в деньгах, а во внимании и заботе

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
11 0 0

Ветераны Великой Отечественной войны в Молдове не жалуются на нехватку денег, они обделены вниманием, а некоторым это стоит жизни.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, с 2015 года решением властей ветеранам войны выплачивается единовременное пособие в 10 тысяч леев в год. Для нашей небогатой страны, отметил собеседник, это большое подспорье, и ветераны эти выплаты очень ждут.

"Безусловно, пенсии у наших ветеранов не очень высокие, но эти люди прошли такие невероятные трудности, что они обходятся малым. Есть много организаций, которые помогают продуктами, но по большей части эти люди обделены вниманием. За время моей общественной деятельности, а это больше 15 лет, я не знаю ни одного случая, когда ветеран умирал бы от голода. А вот когда ветеран умирал от того, что некому было под ним поменять пеленки, когда он был прикован к постели, или поднести стакан воды, когда не хватало денег на лекарства, о таких случаях я знаю", — рассказал Алексей Петрович. 

Владимир Войцехович
© Sputnik / Alexandr Osmatesco
Продолжение истории: ветеран ВОВ Владимир Войцехович снова получает пенсию

Он напомнил о случае, о котором уже писал Sputnik, произошедшем с известным ветераном, участником Сталинградской битвы и Парада Победы Владимиром Викторовичем Войцеховичем, который три месяца не получал пенсии из-за чиновничьей ошибки. 

"Какой-то клерк решил, что человек в свои 93 года ушел из жизни, и ему перестали платить пенсию. Я об этом случайно узнал, просто зайдя к нему в гости", — рассказал общественник.

Главное, в чем нуждаются эти люди, фронтовики, живые свидетели войны, которых с каждым годом становится все меньше, — это внимание и забота. И у нас, их потомков, сотни возможностей сделать это.

По теме

Этот День Победы: самые яркие моменты концерта к 9 мая в Кишиневе
Кишинев 9 мая: самые яркие моменты официальной церемонии в День Победы
Путин: День Победы всегда будет праздником гордости и немеркнущей памяти
Кишинев празднует День Победы: тысячи людей несут цветы к Вечному огню
Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе в День Победы
Теги:
9 Мая, Великая Отечественная война, ветераны, Алексей Петрович


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Хамид Саматов
    История одной семьи

    В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
"И глаза молодых солдат..." - Бессмертный полк в Кишиневе
LIVE: Акция Бессмертный полк в Кишиневе в День Победы
Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе в День Победы
Георгиевские ленточки
Георгиевская ленточка "полетела" по планете

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться