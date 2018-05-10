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Владимир Головатюк
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Головатюк: есть ли перспективы у молдавской экономики

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Депутат парламента и экономический эксперт Владимир Головатюк говорит о том, возможно ли возрождение экономики Молдовы.

Говорить о том, как возродить экономику Молдовы, давно стало модным — практически у каждого эксперта, даже далекого от экономических тем, есть свои рецепты. Однако интересно и важно, прежде всего, мнение профессионалов-экономистов. Каковы реалии и перспективы экономики страны — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает депутат парламента и экономист Владимир Головатюк.

"Была песня у группы "Воскресенье", там интересные слова — "может быть, один взгляд назад мне откроет в будущее глаза". Когда мы говорим о принципе реализма, прагматизма, мы не только призываем исходить из того, что мы сейчас видим. Это уже кем-то измененная реальность. Они сначала довели страну, а потом говорят, что это реализм и надо исходить из этого. Нет, нужно вспомнить, что было хорошее и использовать сейчас", — сказал эксперт.

Не все плохо, страна "не пропала", продолжает экономист.

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"Перспективы, конечно, есть. Они достаточно позитивные, но опять-таки нужно вспомнить один постулат: политика не может не иметь первенства над экономикой, особенно в переходный период, когда еще не устоялись тенденции и четкие закономерности не видны", — отметил Головатюк.

Вместе с тем, нельзя исключать и негативный сценарий развития ситуации, говорит экономический эксперт.

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"Политика оказывает огромное влияние, если она адекватна требованиям, вызовам, проблемам, направлена на решение этих проблем — тогда все нормально. Если она — наперекор и вопреки, как сейчас это происходит — тогда проблемы есть, и с этой точки зрения перспективы молдавской экономики достаточно иллюзорны", — резюмировал собеседник.

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Теги:
ввп, экономика, Владимир Головатюк, Молдова, Экономика, бизнес и финансы


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