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Валерий Реницэ
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Реницэ: Майя Санду не смогла отказать Андрею Нэстасе

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Майя Санду должна была отказать в поддержке своему политическому партнеру – Андрею Нэстасе, который поторопился выдвинуть свою кандидатуру на пост генпримара, считает политолог и публицист Валерий Реницэ.

29 марта лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду заявила о поддержке председателя "Платформы "Достоинство и правда" (DA) Андрея Нэстасе, объявившего о намерениях побороться за примарское кресло. 

Мэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Решению Санду предшествовал опрос, проведенный среди ее сторонников. Двум тысячам жителей муниципия Кишинев по электронной почте был отправлен вопросник, в котором им предлагалось высказаться, должна ли PAS поддерживать Андрея Нэстасе.

По информации политолога Валерия Реницэ, большинство опрошенных ответили, что Санду не должна поддерживать Нэстасе, а выдвинуть свою кандидатуру на пост столичного градоначальника. Однако, она не смогла этого сделать, констатирует собеседник.

"Это была ошибка. Нэстасе подставил Майю Санду. Он сказал, что посоветовался, но на самом деле не очень-то он с ней советовался. Были какие-то переговоры, и он сделал первый шаг. Майе Санду оставалось либо сказать "да" и в этих выборах проиграть, либо сказать "нет", но это было бы "нет" настоящего политика", — отметил собеседник.

В итоге, и PAS и DA получили слабого кандидата, поэтому местные выборы не станут для них трамплином перед парламентскими, уверен Реницэ.

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"Это слабость ее, как политика, это — неразборчивость. Если бы у нее был хороший политический опыт или хотя бы хорошие советники, она бы так не поступила", — резюмировал политолог.

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Теги:
Андрей Нэстасе, Майя Санду, Кишинев, местные выборы, Валерий Реницэ, Политика


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