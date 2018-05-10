Петровская: началась битва за бюджет ЕС

Политолог говорит о проекте нового бюджета Евросоюза и его отличиях от прежних бюджетов.

Еврокомиссия представила проект нового бюджета ЕС, что немедленно вызвало споры и разногласия. Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская говорит, что вокруг проекта развернется настоящая борьба, причем не только за деньги, но и за статус и положение в Евросоюзе.

Предыдущий бюджет 2014-2020 годов сильно отличается от проекта нового, утверждает эксперт.

"Прежде всего, увеличивается сумма взносов. После Брексита образовалась большая недостача средств, которую нужно покрывать, и далеко не все страны поддерживают такое решение. Страны-доноры, конечно, не согласны. Среди них Австрия и Нидерланды. В Швеции также считают, что бюджет не обоснован. Страны Восточной Европы напротив — загодя выразили желание увеличить взносы до нужного процента", — сказала Петровская.

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Еще одно важное изменение, по словам эксперта, это не только увеличение сумм взносов, но и пропорции распределение средств.

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"Во-первых, до 7% отчисления сокращают на политику солидарности, на политику единства ЕС. Речь идёт о помощи более отсталым регионам. Во-вторых, в проекте также предусмотрено сокращение средств для помощи сельхозпроизводителям. Подобными планами уже недовольны не только восточные европейцы, протест также выразила Франция. Эти деньги теперь должны быть распределены на развитие науки и образования, решение проблем миграции, а также обеспечение обороны и безопасности", — резюмировала политолог.