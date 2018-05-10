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Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько: Ближний Восток уже полыхал бы, будь Россия более эмоциональна

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На Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа, считает президент Сирии Башар Асад, о роли России в конфликте рассказал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

В интервью греческой газете "Катимерини", которую цитирует РИА Новости, сирийский лидер выразил надежду на то, что "мы не увидим никакого прямого конфликта между сверхдержавами". На вопрос, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, Асад ответил отрицательно. 

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По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, "совершенно очевидно, что на Ближнем Востоке идет "проксивойна", в которой ряд государств пытается решить свои задачи".

"Я имею в виду не только такую сверхдержаву, как США, но и их региональных союзников. Россия вынуждена была вмешаться в этот конфликт, в результате чего ограниченный контингент ВКС переломил ход войны и обеспечил преимущество законным властям Сирии. Но при этом Россия не отвечает на провокации, она не переходит красных линий, которые установила для себя сама, и которые, будь руководство России более эмоциональным, вроде американского президента, давно бы стали поводом для большого конфликта, и весь Ближний Восток уже полыхал бы", — сказал собеседник радио Sputnik.

По его словам, эта спокойная и уверенная тактика России показала в Сирии свою эффективность.

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"Я думаю, что, в конце концов, после ликвидации "котлов" вокруг города Дума, вокруг поселка Ярмук и так далее, вообще вся территория перейдет под контроль законного правительства. Мы оказываем поддержку нашим союзникам, но при этом мы сдержанно реагируем на провокации и не допускаем развития конфликта по хаотическому пути, который невозможно контролировать", — отметил Богдан Безпалько.

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Теги:
война в Сирии, Ближний Восток, Богдан Безпалько, Политика


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