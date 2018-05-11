Фитин: последствия выхода США из сделки с Ираном непредсказуемы

Политолог комментирует решение Дональда Трампа, которое может усилить напряженность не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из немецких СМИ, комментируя выход США из ядерной сделки с Ираном.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

Решение президента США слишком серьезно и непредсказуемо, поэтому европейские лидеры открыто демонстрируют недовольство, утверждает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Даже после "сдувания пылинок" с Макрона во время его визита в США и переговоров Меркель с Трампом, Франция, Германия и Англия все равно подтвердили свою приверженность этому соглашению", — сказал эксперт.

Конечно же, поступок президента США серьезным образом ударит по экономическим интересам европейских фирм и корпораций, и это только начало экономического противостояния США и Европы, уверен политолог.

"Если американские санкции затронут и европейские фирмы, работающие на весьма обширном и выгодном иранском рынке, то это, в первую очередь, ударит по их экономическим интересам. Вероятно, Европе стоит добиваться поддержки ВТО, которая одобрила бы разработку законодательства, запрещающего дискриминацию европейских компаний на зарубежных рынках", — отметил Фитин.