14:21 11 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Photo: РИСИ ТВ

Фитин: последствия выхода США из сделки с Ираном непредсказуемы

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
3810

Политолог комментирует решение Дональда Трампа, которое может усилить напряженность не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из немецких СМИ, комментируя выход США из ядерной сделки с Ираном.

Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
Ошибка Дональда Трампа

Решение президента США слишком серьезно и непредсказуемо, поэтому европейские лидеры открыто демонстрируют недовольство, утверждает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Даже после "сдувания пылинок" с Макрона во время его визита в США и переговоров Меркель с Трампом, Франция, Германия и Англия все равно подтвердили свою приверженность этому соглашению", — сказал эксперт.

Конечно же, поступок президента США серьезным образом ударит по экономическим интересам европейских фирм и корпораций, и это только начало экономического противостояния США и Европы, уверен политолог.

"Если американские санкции затронут и европейские фирмы, работающие на весьма обширном и выгодном иранском рынке, то это, в первую очередь, ударит по их экономическим интересам. Вероятно, Европе стоит добиваться поддержки ВТО, которая одобрила бы разработку законодательства, запрещающего дискриминацию европейских компаний на зарубежных рынках", — отметил Фитин.

По теме

События ушедшей ночи: Молдова в финале Евровидения, Меркель против США
Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе
Фитин: США, Израиль и Иран – треугольник непонимания
Теги:
ядерная сделка, Владимир Фитин, Дональд Трамп, Иран, США, Политика


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

  • Паспорт США
    "Правильный" паспорт

    Кому в Эстонии хотят разрешить иметь двойное гражданство? Депутаты парламента выступили с инициативой внести поправки в законодательство.

  • Самолет Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Президентский вояж

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе посетит Сочи, где встретится с Владимиром Путиным, а затем отправится в Душанбе.

  • Ветераны возлагают цветы у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке
    В двойном размере

    Ветераны Великой Отечественной войны будут получать пенсию в два раза больше, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

  • Заведующий отделом Института ботаники Абхазии Сергей Бебия и Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь во время подписания соглашения с сотрудничеством в области с сельского и лесного хозяйства, биологии, медицины, сохранении историко-культурного наследия и экологии
    Будем сотрудничать!

    Академия наук Абхазии заключила договор о сотрудничестве с научными организациями Крыма и Севастополя.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад в Москве: самые яркие моменты
DoReDoS выступили на Евровидении-2018
DoReDoS выступили на "Евровидении-2018"
Георгиевские ленточки
Георгиевская ленточка "полетела" по планете

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться