Фитин: последствия выхода США из сделки с Ираном непредсказуемы

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из немецких СМИ, комментируя выход США из ядерной сделки с Ираном.
Решение президента США слишком серьезно и непредсказуемо, поэтому европейские лидеры открыто демонстрируют недовольство, утверждает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
"Даже после "сдувания пылинок" с Макрона во время его визита в США и переговоров Меркель с Трампом, Франция, Германия и Англия все равно подтвердили свою приверженность этому соглашению", — сказал эксперт.
Конечно же, поступок президента США серьезным образом ударит по экономическим интересам европейских фирм и корпораций, и это только начало экономического противостояния США и Европы, уверен политолог.
"Если американские санкции затронут и европейские фирмы, работающие на весьма обширном и выгодном иранском рынке, то это, в первую очередь, ударит по их экономическим интересам. Вероятно, Европе стоит добиваться поддержки ВТО, которая одобрила бы разработку законодательства, запрещающего дискриминацию европейских компаний на зарубежных рынках", — отметил Фитин.