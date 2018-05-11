Цвиркун: новая дорога сократит путь до Бухареста до трех часов

Молдове удалось настоять на выгодном маршруте прохождения через страну автомагистрали, которая должна опоясать Черное море и соединить Украину, Молдову и Румынию.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший генсекретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Виктор Цвиркун.

© Sputnik / Nicu Goncear Через Молдову пройдет автострада протяженностью в 7 000 километров

Протяженность дороги составит более 7000 километров, она станет второй по длине в мире после кольцевой автомагистрали в Австралии, длина которой 14 500 километров.

Странами-участницами проекта по сути являются все члены ОЧЭС. По сути она должна соединить Турцию, Грузию, Россию, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. При этом Армения, Азербайджан, Албания и Сербия должны войти в это кольцо через дополнительные трассы-ответвления.

Как отметил Виктор Цвиркун, странам-участницам проекта долго не удавалось договориться относительно маршрута, по которому должна пройти дорога. Последними определились Румыния, Молдова и Украина.

"После долгих лет переговоров мы пришли к общему знаменателю, убедив коллег из Украины в том, что кольцевая дорога должна пройти не по тому сценарию, который они предлагали, а это Галац-Измаил-Рени-Одесса, а пройти по маршруту Галац-Кишинев-Тирасполь-Одесса. Этот документ был подписан в мае 2013 года в Одессе на встрече министров транспорта стран Черноморского экономического сотрудничества", — сказал собеседник.

По его словам, таким образом, кольцевая скоростная автомагистраль, скоростной режим которой составит до 130 километров в час, соединит Кишинев, Бухарест и Софию, а время пути от молдавской до румынской столицы сократится до 3,5 часов.

Более того, Виктор Цвиркун добавил, что кольцевая автомагистраль несет большие экономические выгоды, поскольку предусматривает развитие инфраструктуры: мотелей и гостиниц, станций техобслуживания и пунктов питания.

"Это приведет к созданию рабочих мест, что для Молдовы очень важно", — добавил он.