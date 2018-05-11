Лобов: США и КНДР могут не договориться

Политолог говорит о том, что на возможной встрече в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут не найти общий язык.

На Корейском полуострове происходит беспрецедентный всплеск дипломатической активности, однако внимание всего мира приковано, прежде всего, к отношениям КНДР и США.

Вероятность встречи лидеров США и Северной Корее, которая скорее всего состоится в Сингапуре, крайне высока, однако многие эксперты сомневаются, что стороны смогут договориться о ключевом вопросе — денуклеаризации Корейского полуострова. Такого мнения придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов.

"Если северокорейцы настаивают на том, что ядерное разоружение должно пройти поэтапно с учетом встречных шагов и при отсутствии угроз со стороны США, то американцы настаивают на полной прозрачной и безоговорочной денуклеаризации со стороны Пхеньяна, отмечая, что она должна быть проведена как можно скорее", — сказал эксперт.

Однако КНДР не относится к проблеме пассивно, утверждает аналитик.

"Пхеньян уже пошел на значительные уступки. В КНДР объявили о приостановке ядерной программы. Северокорейское руководство официально прекратило создание межконтинентальных баллистических ракет. Также принято решение об остановке дальнейшего развития ракетно-ядерной программы. Все эти действия администрация Трампа уже может записать на свой счет как достижения на корейском направлении", — отметил Лобов.

Эксперт также отметил, что выход США из иранской ядерной сделки может изменить отношение руководства КНДР к денуклеаризации страны.