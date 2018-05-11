Смолин: Германии не выгодно поддерживать перемены Дональда Трампа

По мнению политолога Михаила Смолина, заявления Ангелы Меркель о том, что ЕС пора перестать полагаться на США, говорят о намерении Германии вести собственную политику и не плестись в фарватере решений Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — сказала Меркель в связи с выходом США из сделки по Ирану. Об этом передает Sptunik International.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по Ирану, достигнутого шестеркой международных посредников. Также глава США анонсировал восстановление всех санкций в отношении Тегерана, которые были приостановлены ранее.

По мнению политолога, кандидата исторических наук Михаила Смолина, заявления Меркель характеризуют прежде всего изменившуюся геополитическую обстановку в мире, с одной стороны, а с другой стороны — изменившиеся амбиции Германии.

"Германия хочет быть единоличным лидером в ЕС, особенно после того, как из ЕС захотела уйти Великобритания. Поэтому здесь совпало избрание Трампа и изменение курса на более закрытые Соединенные Штаты и самоощущение лидеров Германии, что они должны вести более самостоятельную политику", — сказал собеседник радио Sputnik.

Смолин считает, что Меркель пытается выстроить самостоятельную экономическую политику, которая "позволит Германии не плестись в фарватере американских санкций в отношении России".

"Германии, и в целом ЕС, не выгодно поддерживать такие изменения в США, которые происходят во времена Трампа. Трамп не собирается просто защищать ЕС, не собирается бесплатно развевать военный зонтик над ЕС, и в ситуации, когда начинается новая холодная война между США и Россией, Евросоюз хочет занять более самостоятельную позицию", — заключил он.