Батрынча: история Молдовы может вернуться в школьную программу уже осенью

Депутат парламента РМ Влад Батрынча рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда в молдавских школах снова начнут изучать историю Молдовы.

Предмет "история румын и всеобщая история" в молдавских школах изучают с 2012 года. До этого, начиная с 1990 года курс назывался "история румын". За эти годы не раз звучали заявления различных политических представителей республики о том, чтобы вернуть в молдавские школы предмет "история Молдовы".

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Депутат парламента РМ Влад Батрынча заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что такой предмет может вернуться в школьную программу уже этой осенью, после парламентских выборов.

"Молдове давно нужно начать изучать историю Молдовы, а не одного из соседних государств. Безусловно, законодательство надо менять, и для этого есть великолепный шанс осенью, после парламентских выборов. Защита памяти и истории — это вообще одна из важнейших элементов государственной безопасности", — заявил Влад Батрынча.

По словам депутата, помимо того, что необходимо вернуть в школьную программу предмет "история Молдовы", нужно также проверить и качество учебников.