Кирьякова: если вас укусил клещ, ни в коем случае не извлекайте его сами

Какими инфекциями можно заразиться после укуса клеща, и почему его нельзя извлекать самостоятельно: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

Вместе с наступлением жары, и открытием сезона походов на природу, пришел и сезон клещей, которые, как известно, являются переносчиками различных заболеваний.

О том, какими инфекциями можно заразиться после укуса клеща, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

"Есть и токсико-аллергические проявления, когда все краснеет, и опухает место укуса. Другое — это когда он виден. Почти 60% клещей в Молдове являются переносчиками такого заболевания, как болезнь Лайма (боррелиоз — ред.)", — сказала Кирьякова.

По словам врача, ни в коем случае не нужно пытаться извлечь клеща самостоятельно.

"Не нужно паниковать, нужно обратиться к хирургу или вообще в любую поликлинику. Не надо пытаться извлечь его самостоятельно при помощи множества методик, представленных в интернете. Потому что, если кусочек клеща все-таки останется, то произойдет загноение этой раны. Кроме того, если насекомое было заражено, а вы оставили его кусочек в теле, это приведет к серьезным последствиям", —заключила Кирьякова.