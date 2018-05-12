Мироник: вот, что больше всего привлекает иностранцев в Молдове

Гид Ирина Мироник рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что является главной молдавской достопримечательностью.

Поток туристов в Молдову из других стран увеличивается с каждым годом. Связано это с тем, что стране действительно есть, что показать иностранцам, считает представитель ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина Мироник.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт рассказала о том, что больше всего привлекает иностранцев в Молдове.

"Гастрономический туризм привлекает иностранцев в первую очередь. Сравнивать наши достопримечательности с европейскими мы, конечно же не можем, но у нас красивые ландшафты, шикарная природа, вкусная еда и отличное вино. Все это привлекает сюда туристов", — сказала Мироник.

Чаще всего, по словам собеседницы, туристы хотят посетить Старый Орхей, Сорокскую крепость и винные подвалы.