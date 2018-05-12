Астролог: выборы примара Кишинева могут нас потрясти

Астролог Лучия Палий рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, является ли 20 мая благоприятным для выборов днем.

Двадцатого мая в Кишиневе и других населенных пунктах республики пройдут местные выборы. Однако, с астрологической точки зрения данная дата является не самой благоприятной для проведения выборов, считает астролог Лучия Палий.

"Двадцатое число, когда будут проходить выборы, считается проблемным днем. Однако неделя до этого события достаточно благоприятна. Это означает, что в день выборов будут какие-то неприятные провокационные ситуации", — сказала собеседница.

© Sputnik / Miroslav Rotari Местные выборы в Молдове: кто и где хочет быть мэром

По ее словам, определить победителя с первого тура не удастся.

"Я считаю, что мы все равно дойдем до второго тура. С точки зрения нумерологии и астрологии невозможно определить, кто станет лидером. Думаю, что выборы будут интересными. То, что Уран переходит в знак Тельца говорит о том, что эти выборы будут для нас благоприятными", — заявила астролог.