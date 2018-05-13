15:38 13 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Серджиус Чокану
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чокану: Кишинев скоро может полностью лишиться архитектурного наследия

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
94 0 0

Доктор архитектуры Серджиус Чокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сохранить архитектурное наследие Кишинева.

С каждым годом исторических памятников в Кишиневе становится все меньше. Подверженные разрушению, они практически не реставрируются. Так, несмотря на то, что центр столицы был признан историческим памятником и архитектурным наследием, о его сохранении мало кто задумывается, считает архитектор Серджиус Чокану.

"В 1993 году парламент на законодательном уровне утвердил, что центр Кишинева является памятником, но после этого этот центр исторического наследия никак не учитывался ни в одном из стратегических видений по развитию города", — заявил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, нынешняя стратегия сохранения архитектурного наследия столицы направлена на его разрушение.

"Нынешний документ не то, что позволяет, он запрограммирован на разрушение архитектурного наследия. Развитие нового бизнес-центра Кишинева планируется именно на месте исторического центра, а это является вещами несовместимыми. Или мы сохраняем исторический центр, как объект культурного наследия, или мы его полностью разрушаем, строя новые здания. Во всем мире специально под эти проекты современных комплексов выделяют место за пределами исторических центров", — отметил Серджиус Чокану.

Эксперт также подчеркнул, что, если для сохранения культурного наследия не будет предпринято серьезных мер, то вскоре Кишинев его полностью лишится.

По теме

Культурное наследие принадлежит народу: борьба за сокровища
Трынта – золотое наследие Молдовы
Вандалы и негодяи: как в Молдове плюют на культуру и рушат памятники
Теги:
культурное наследие, памятники архитектуры, Молдова, Кишинев, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Вид на набережную Тбилиси и площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан)
    Банковская столица

    Директора Всемирного банка впервые соберутся в Тбилиси 14-16 мая, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лев Лещенко Концерт приуроченный ко Дню Победы в Кишиневе
Кобзон и Лещенко выступили в Кишиневе - лучшие кадры
Выступление DoReDoS в финале Евровидения-2018: как это было
Выступление DoReDoS в финале "Евровидения-2018": как это было
Грип ОРЗ
Как отличить грипп от обычной простуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться