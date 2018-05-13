Чокану: Кишинев скоро может полностью лишиться архитектурного наследия

Доктор архитектуры Серджиус Чокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сохранить архитектурное наследие Кишинева.

С каждым годом исторических памятников в Кишиневе становится все меньше. Подверженные разрушению, они практически не реставрируются. Так, несмотря на то, что центр столицы был признан историческим памятником и архитектурным наследием, о его сохранении мало кто задумывается, считает архитектор Серджиус Чокану.

"В 1993 году парламент на законодательном уровне утвердил, что центр Кишинева является памятником, но после этого этот центр исторического наследия никак не учитывался ни в одном из стратегических видений по развитию города", — заявил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, нынешняя стратегия сохранения архитектурного наследия столицы направлена на его разрушение.

"Нынешний документ не то, что позволяет, он запрограммирован на разрушение архитектурного наследия. Развитие нового бизнес-центра Кишинева планируется именно на месте исторического центра, а это является вещами несовместимыми. Или мы сохраняем исторический центр, как объект культурного наследия, или мы его полностью разрушаем, строя новые здания. Во всем мире специально под эти проекты современных комплексов выделяют место за пределами исторических центров", — отметил Серджиус Чокану.

Эксперт также подчеркнул, что, если для сохранения культурного наследия не будет предпринято серьезных мер, то вскоре Кишинев его полностью лишится.