Кожокару: после подорожания проезда в такси, легче пересесть на велосипеды

Расчет стоимости проезда в такси по счетчику неизбежно приведет к его подорожанию: о том, готовы ли кишиневцы платить больше, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал автоэксперт Олег Кожокару.

Кишиневские службы такси перейдут на новый вид расчета с клиентами — фиксированный тариф сменит оплата поездки по счетчику, а пассажиру будут выдавать чек. На введении новой системы оплаты услуг такси настаивает Государственная налоговая служба.

Эксперты уверены, такая инициатива неизбежно приведет к подорожанию услуг такси.

Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару высказал мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что, если стоимость проезда окажется для граждан слишком высокой, то стоит найти другие способы передвижения.

"Врачи рекомендуют ходить пешком. А в Амстердаме, который по численности населения такой же как Кишинев, более 600 000 велосипедов, парковки для которых есть практически на каждом углу. Это очень быстрый и удобный способ. Тем более, следует следить и за экологией в городе. Если ваш автомобиль постоит лишние 15 минут не заведенным, то и атмосфера в городе будет чище", — сказал Олег Кожокару.