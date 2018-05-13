Потапов: газ спасет людей, находящихся между жизнью и смертью

Российские ученые научились продлевать "золотой час" для спасения людей, находящихся на грани жизни и смерти, с помощью смеси на основе газа ксенона. Что это за газ, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Александр Потапов.

Газ ксенон может стать спасительной находкой для людей, находящихся на грани смерти. Данное изобретение было разработано российскими учеными. Научный проект осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.

Что это за газ, рассказал в эфире радио Sputnik замдиректора завода по производству медицинского ксенона, кандидат технических наук Александр Потапов.

"Ксенон более 50 лет используется учеными всего мира в качестве медицинского средства. Впервые в мире он был зарегистрирован в России 20 лет назад как препарат для наркоза. Это самый современный безопасный анестетик. Его принципиальное отличие от любых других препаратов заключается в том, что этот газ нетоксичен. Ксенон не оказывает никакого пагубного воздействия на организм человека, может применяться даже в самых тяжелых случаях — у детей, у больных пожилого возраста, у беременных женщин, у пациентов с различными патологиями, заболеваниями", — сказал эксперт.

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По его словам, чем тяжелее состояние пациента, тем больше показаний для использования ксенона.

"Последние 10 лет идет активное исследование, использование в терапевтических целях. Уже доказано, что ксенон обладает мощным обезболивающим действием. Идут работы по линии обезболивания онкологических больных. Ксенон также обладает противотревожным действием", — заключил Потапов.