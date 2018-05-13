Слуцкая: каждый второй молодой человек сейчас делает татуировки

Наколотые на теле узоры уже давно не являются характерным признаком бывших заключенных, военных и моряков. Татуировки сейчас делает почти половина молодежи. Для них это является модным трендом.

По словам тату-мастера Анастасии Слуцкой, отношение к татуировкам сильно изменилось в последние годы.

"Отношение к татуировкам колоссально изменилось. Раньше их делали для обозначения статуса или рода, в память о победах, или как клеймо. Сейчас это уже своего рода косметическая процедура, при помощи которой скрывают шрамы. Посмотрев на определенную татуировку, человек легко расскажет все детали дня и события, связанного с ней", — сказала эксперт.

Анастасия Слуцкая также рассказала о том, какие татуировки в основном делают мужчины и женщины.

"В основном делают что-то символичное. Сейчас особенно популярны надписи и символы, и они в тренде будут всегда. Девушки в основном делают изображения рыбок, птиц и цветов. Животных делают чаще мужчины", — отметила тату-мастер.