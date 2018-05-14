Головатюк: Молдове необходимы кредиты, но кредиты инвестиционные

Экономист и депутат парламента Владимир Головатюк говорит о том, может ли Молдова обойтись без займов и внешней помощи.

Внешний долг…

© Sputnik / Miroslav Rotari Рейдман: о главной беде молдавской экономики или почему мы - беднейшие в Европе

Эксперты по-разному относятся к этому явлению. Кто-то говорит о кабале, куда попадают страны и нации, о том, что расплачиваться за внешний долг будут наши внуки и правнуки. Другие эксперты утверждают, что без внешних долгов и кредитов в настоящее время ни одно государство не может функционировать и развиваться.

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Какова ситуация с внешним долгом Молдовы?

На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает экономист и депутат парламента Владимир Головатюк.

"До черты, после которой возникает реальная опасность для экономики, мы еще не дошли. У нас сейчас порядка 90% — это внешний долг от ВВП и порядка 25-26% публичный долг, то есть внешний долг публичных органов власти. Но пугает тенденция увеличения. Тенденция, с которой власть набирает долги. За эти два года нынешнее правительство получило внешних ресурсов на 700 миллионов долларов", — отметил экономист.

Может ли Молдова обойтись без внешних займов, кредитов и грантов? Экономист утверждает, что нет, однако финансовые вливания должны носить инвестиционный характер.

"Экономика Молдовы нуждается в модернизации. Это означает импорт оборудования и технологий. Внутреннего потенциала не хватит для этих задач. Я не против займов и кредитов. Но это должны быть инвестиционные проекты. Инвестиционные кредиты, не на проедание", — сказал эксперт.