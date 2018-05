Пригожин: "Евровидение-2018" подтверждает, что публика нуждается в "экшн"

Израильская певица Нетта Барзилай исполнила песню "Toy". По результатам голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов.

По мнению Пригожина, победа Нетты стала очередным подтверждением того, что люди хотят позитива и хорошего настроения.

"Есть непредсказуемые и необъяснимые для меня вещи. Конечно, хотелось бы, чтобы это было про музыку, а здесь что-то особенное работает. Она заслужила победу. Позитивная, энергическая, всем было весело. Мир устал уже от грусти, ему мало, когда просто побеждает молодой, красивый, элегантно поющий исполнитель. Ему нужен какой-то экшн, и она дала этот экшн", — сказал Пригожин в эфире радио Sputnik.

Второе место заняла участница с Кипра Элени Фурейра. За песню "Fuego" она получила 436 баллов. На третьем оказался Сезар Сэмпсон из Австрии с песней "Nobody But You" с 342 баллами.

"Евровидение" в этом году впервые проходило в Португалии. Финальное шоу состоялось в субботу на лиссабонской арене Altice в Парке Наций.