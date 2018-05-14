Якимова: США обостряют арабо-израильский конфликт

Политолог говорит о том, какие последствия вызовет перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.

Празднование 70 лет с момента провозглашения государства Израиль совпало с переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, что вызовет серьезное обострение в регионе, утверждает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елизавета Якимова.

Более того, политолог обращает внимание на то, что решение США вызвало раскол во всем мире и в ЕС.

"Лучше всего это заметно на примере Евросоюза, большинство государств которого продолжили придерживаться генеральной линии, согласно которой вначале должен быть урегулирован палестино-израильский конфликт. Основу такого урегулирования в ЕС видят в принципе "двух государств для двух народов". И только после этого могут определяться другие вопросы, включая статус Иерусалима. Но Австрия, Венгрия, Румыния и Чехия все же направили свои делегации на этот прием", — заявила эксперт РИСИ.

Обострение арабо-израильских отношений также неизбежно, отмечает Якимова, ведь почти два месяца продолжается палестинский марш "Возрождение".

"Изначальной целью марша было продемонстрировать необходимость возвращения к обсуждению всех важных элементов палестино-израильского урегулирования. Как обещала палестинская сторона, сегодня и завтра эта акция должна достигнуть своего пика: по данным движения ХАМАС, численность участников составит порядка 100 тысяч человек, а прорывы израильской границы с сектором Газа запланированы в двадцати пунктах. Израильские силы безопасности уже имели шанс испытать палестинскую мощь в этом марше. Так, в воскресенье, на праздновании дня Иерусалима, беспорядки начались в районе Храмовой горы", — резюмировала эксперт.