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Константин Москович
© Sputnik / Miroslav Rotari

Москович: голосование наших диаспор за DoReDoS могло быть более активным

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Народный артист РМ Константин Москович считает, что сотни тысяч молдаван, проживающих за рубежом, недостаточно оценили дух патриотизма, который несли в своей песне и костюмах исполнители от Молдовы на конкурсе "Евровидение-2018".

Молдову на 63-м Международном песенном конкурсе "Евровидение" представила группа DoReDoS, которая заняла десятое место, набрав 209 баллов. Коллектив выступил с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

До этого в субботу DoReDoS завоевали трофей "Евровидения-2018". Оргкомитет конкурса вручил группе награду "The buzz awards" за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников. 

Группа DoReDoS из Молдовы с песней My Lucky Day во время выступления на Евровидении-2018.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Группа DoReDoS вошла в десятку на "Евровидении"

По мнению Константина Московича, десятое место на Евровидении также можно назвать хорошим результатом, учитывая высочайший уровень подготовки и финансовых затрат, которые сопутствуют любому международному фестивалю.

"Хочу поздравить наших участников с прекрасным местом. Для Молдовы попасть в десятку лучших исполнителей — это уже хорошо. Конкурс очень серьезный, требующий серьезного финансирования и отдачи. Я считаю, что ребята на все 100% справились с этой задачей", — сказал Константин Москович, оценивая выступление молдавского коллектива на "Евровидении-2018".

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова обратил внимание на сочетание этнического балканского мотива и современной постановки номера, что придало оригинальности выступлению. Патриотический посыл прослеживался и в костюмах, в которых ребята вышли на сцену лиссабонской арены Altice в Парке Наций.

"Проявление патриотизма — это только плюс для них. Жаль, что многие наши соотечественники не оценили это по достоинству, потому что могли бы голосовать активней, я имею в виду диаспору. Но чувствовалось, что нет у нас, к сожалению, патриотизма, который проявился в том же Израиле", — подчеркнул известный молдавский композитор и исполнитель.

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Теги:
Группа DoReDoS, евровидение 2018, финал, Константин Москович


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