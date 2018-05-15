Брутер: чего добиваются румынские унионисты

Общественные организации унионистского характера из Румынии начали шумную кампанию по сбору подписей для изменения конституции своей страны.

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По их мнению, собрав миллион подписей, в основной закон Румынии можно будет включить пункт о необходимости собирания "румынских земель" — конечно же, имеется в виду в первую очередь объединение с Молдовой.

Есть ли перспективы у затеи румынских унионистов — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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"Думаю, у этой затеи нет будущего, это из серии "чтобы согреться". Если все начнут принимать такие изменения в Конституции, например Германия или Венгрия, то мы доиграемся до очень нехорошей ситуации", — сказал эксперт.

Все что касается румынской Конституции — касается конституции гражданской, а не этнической, объясняет политолог.

"Я бы советовал румынским властям сделать заявление, пока не поздно. О том, что Румыния — это не этническое государство, Румыния не собирает какие-либо этнические земли, а находится в собственных границах, которые утверждены международными соглашениями и международным правом, и Румыния никогда не собирается изменять эти границы, без согласия суверенных государств", — отметил собеседник.