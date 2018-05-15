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Григорий Тищенко
© Photo: Youtube / РИСИ ТВ

Тищенко: к 2020 году США хотят установить контроль в Арктике

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Почему арктические территории вновь обращают на себя внимание Вооруженных сил США, в эфире радиостудии Sputnik рассказал политолог Григорий Тищенко.

В связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Москвой арктический регион может превратиться в зону "военной напряженности и конкуренции".

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© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом говорится в отчете исследовательского центра конгресса США, на который ссылается РИА Новости

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Авторы документа опасаются, что из-за растущего военного потенциала России в Арктике у США может не хватить ресурсов для защиты своих интересов в регионе.

"Арктические территории вновь обращают на себя внимание Вооруженных сил США (и американских спецслужб). В особенности это верно в отношении ВМС и Береговой охраны, для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей", — говорится в отчете.

При этом отмечается, что другие виды войск США — сухопутные, ВВС и морская пехота — также начали уделять больше внимания арктическим операциям.

По словам российского политолога Григория Тищенко, арктический регион уже является центром серьезного противостояния, и дальше эти процессы будут только нарастать.

"К 2020 году, согласно плану Пентагона, вооруженные силы США должны быть готовы действовать в условиях Арктики. Количество учений, которые сейчас проводятся в арктическом регионе, непрерывно возрастает. И американцы, естественно, подтягивают и своих союзников — в этих операциях начинает участвовать Германия, Норвегия, Дания и так далее", — отметил собеседник.

Задачи, которые ставятся американцами в регионе — это сдерживание России, добавил Тищенко, а прежде всего северного морского пути.

"Кроме того, поскольку через арктический регион, через Северный полюс пролегает траектория ракет, которыми могут обмениваться, например, Россия с Соединенными Штатами или Китай с США, то их, естественно, волнует и вопрос противоракетной обороны", — заключил собеседник.

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Теги:
Арктика, США, контроль, Россия, Григорий Тищенко


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