Киселев: ситуация в РИА Новости Украина хуже, чем просто похищение журналиста

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высказался в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина в Киеве.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис представительства РИА Новости в этой стране и задержали журналиста Кирилла Вышинского. В течение дня сайт rian.com.ua не обновляется, а никто из редакции не выходит на связь.

Руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью телеканалу "Россия 24" расценил происходящее с журналистами как "бандитское нападение", утверждая, что ситуация на самом деле сложнее, чем кажется.

"Это похищение журналиста rian.com.ua. Никто из сотрудников РИА Новости Украина не доступен по телефону, то есть, очевидно, дело обстоит хуже, чем просто похищение одного человека" — прокомментировал Киселев.

© Photo : РИА Новости Украина/ Евгений Котенко Реакция Москвы на задержание журналиста и обыски в офисе РИА Новости Украина

Позднее Служба безопасности Украины заявила, что "проводит следственные действия в отношении медиаструктур, подконтрольных РФ, которые использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". Об этом сообщило агентство rian.com.ua.

"Исходя из заявлений представителя СБУ можно сделать вывод, что СБУ имеет к этому отношение. В Украине, как они говорят, скрыта медиа сеть страны агрессора и вот сейчас, собственно, будут с ней расправляться" — добавил Киселев.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Рот и люди — на замке: в России отреагировали на задержание журналиста в Киеве>>>

На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.