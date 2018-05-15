16:12 15 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Киселев: ситуация в РИА Новости Украина хуже, чем просто похищение журналиста

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
47 0 0

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высказался в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина в Киеве.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис представительства РИА Новости в этой стране и задержали журналиста Кирилла Вышинского. В течение дня сайт rian.com.ua не обновляется, а никто из редакции не выходит на связь. 

Руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью телеканалу "Россия 24" расценил происходящее с журналистами как "бандитское нападение", утверждая, что ситуация на самом деле сложнее, чем кажется.

"Это похищение журналиста rian.com.ua. Никто из сотрудников РИА Новости Украина не доступен по телефону, то есть, очевидно, дело обстоит хуже, чем просто похищение одного человека" — прокомментировал Киселев.

Логотип РИА Новости Украина
© Photo : РИА Новости Украина/ Евгений Котенко
Реакция Москвы на задержание журналиста и обыски в офисе РИА Новости Украина

Позднее Служба безопасности Украины заявила, что "проводит следственные действия в отношении медиаструктур, подконтрольных РФ, которые использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". Об этом сообщило агентство rian.com.ua.

"Исходя из заявлений представителя СБУ можно сделать вывод, что СБУ имеет к этому отношение. В Украине, как они говорят, скрыта медиа сеть страны агрессора и вот сейчас, собственно, будут с ней расправляться" — добавил Киселев.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Рот и люди — на замке: в России отреагировали на задержание журналиста в Киеве>>>

На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

По теме

Киселев: Киев должен освободить журналиста РИА Новости Украина
Киселев: диапазон свободы слова в России больше, чем на Западе
Дмитрий Киселев: приступы русофобии со временем проходят
Теги:
РИА Новости Украина, задержание журналиста, Украина, Дмитрий Киселев, Москва, Россия


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шенгенская виза, архивное фото
    Окно в Европу

    Беларусь может договориться об упрощении визового режима с Евросоюзом до конца этого года, заявили в МВД республики.

  • Флоренция
    На родине Данте

    Грузинская библиотека для эмигрантов из Грузии, проживающих в Италии, открылась во Флоренции – теперь они могут читать книги на родном языке.

  • Константин Тужба
    Абхазский гамбит

    Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал, почему в республике растет потребность в шахматных соревнованиях среди детей.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Прогулка гималайских медвежат в Новосибирском зоопарке
Японский инженер построил робота высотой 8,5 метра
Японский инженер построил робота высотой 8,5 метра
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться