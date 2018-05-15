19:33 15 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Серджиу Чиботаряну
© Sputnik /

Чиботаряну: когда в Молдове перестанут призывать в армию

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
99 0 0

Офицер в отставке рассказал о вероятных сроках полного перевода молдавской армии на профессиональную основу.

Республика Молдова вскоре должна отказаться от обязательной военной службы, армия страны должна пополняться только контрактниками. Данная инициатива, как известно, появилась в марте 2018 года и принадлежит Демократический партии. Внедрять ее должны постепенно. В течение двух лет молодежь будут освобождена от обязательного призыва в молдавские вооруженные силы.

Где Минобороны Молдовы возьмет деньги на армию по контракту>>>

Возможно ли за два года перевести армию Молдовы на контрактную основу, от чего зависит успех данной инициативы — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал офицер в отставке Серджиу Чиботаряну.

"Если вспомнить опыт пограничной службы, переведенной на профессиональную основу, то тогда справились за полтора года. Конечно, если взять все Министерство обороны, то процедура сложнее, потому что пограничная служба набирала местных ребят, проживающих неподалеку от места работы. А если взять вооруженные силы в целом, то ситуация немного другая", — сказал эксперт.

Юрий Чофу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чофу: контрактная армия Молдове не по карману

Эксперт утверждает, что для того чтобы решить данную задачу, необходимо приложить максимум усилий и подойти к вопросу комплексно.

"Все зависит от степени готовности — в той же пограничной службе два-три профессиональных направления, а в вооруженных силах их десятки. Нужно подготовить материально-техническую базу, нужно понять, как мы будем набирать людей. Ведь если каждый день люди будут приходить в военкомат и заключать контракт, то это необходимо систематизировать и организовать правильно набор кадров", — резюмировал собеседник.

По теме

Гайчук: профессиональная армия – это хорошо, но дорого
Военное шоу "Вежливые люди" в рамках форума "Армия-2017"
Будет ли Армия Европы "всех сильней"
Теги:
призыв, армия, Серджиу Чиботаряну, Молдова, Оборона


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Майские чтения

    В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.

  • Изготовления топливных таблеток диоксида урана
    В топку

    Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.

  • Синтетические наркотики
    Не дождетесь!

    Министр юстиции Грузии заявила, что легализации употребления наркотиков в стране не планируется, и объяснила детали госнаркополитики.

  • Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба
    Миссия выполнима

    Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту республики Раулю Хаджимбе и рассказал о задачах дипмиссии.

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Прогулка гималайских медвежат в Новосибирском зоопарке
Как строили Крымский мост. Ускоренная видеоверсия
Уникальные кадры: ускоренная видеосъемка строительства Крымского моста
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться