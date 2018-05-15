Чиботаряну: когда в Молдове перестанут призывать в армию

Республика Молдова вскоре должна отказаться от обязательной военной службы, армия страны должна пополняться только контрактниками. Данная инициатива, как известно, появилась в марте 2018 года и принадлежит Демократический партии. Внедрять ее должны постепенно. В течение двух лет молодежь будут освобождена от обязательного призыва в молдавские вооруженные силы.

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Возможно ли за два года перевести армию Молдовы на контрактную основу, от чего зависит успех данной инициативы — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал офицер в отставке Серджиу Чиботаряну.

"Если вспомнить опыт пограничной службы, переведенной на профессиональную основу, то тогда справились за полтора года. Конечно, если взять все Министерство обороны, то процедура сложнее, потому что пограничная служба набирала местных ребят, проживающих неподалеку от места работы. А если взять вооруженные силы в целом, то ситуация немного другая", — сказал эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чофу: контрактная армия Молдове не по карману

Эксперт утверждает, что для того чтобы решить данную задачу, необходимо приложить максимум усилий и подойти к вопросу комплексно.

"Все зависит от степени готовности — в той же пограничной службе два-три профессиональных направления, а в вооруженных силах их десятки. Нужно подготовить материально-техническую базу, нужно понять, как мы будем набирать людей. Ведь если каждый день люди будут приходить в военкомат и заключать контракт, то это необходимо систематизировать и организовать правильно набор кадров", — резюмировал собеседник.