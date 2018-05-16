Журавлев: сравнивать "унирю" с объединением Германии бессмысленно

Общественные организации Румынии приступили к сбору подписей для изменения конституции страны — включении в нее пункта о "собирании земель" для обоснования дальнейшего поглощения Молдовы — так называемой "унири".

Молдова оказалась на политической развилке, и что из этого выйдет>>>

Сторонники этой политической идеи часто апеллируют к событиям 1990 года, когда объединилась Германия.

Стоит ли проводить подобную параллель, и насколько это обосновано — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Здесь я вижу не параллель, а противостояние позиций. Во-первых, Румыния и Молдова существовали отдельно значительно дольше, чем две части Германии, во-вторых, ФРГ в момент объединения была одной из крупнейших промышленных стран планеты. И при этом объединение там шло очень тяжело, в Германии до сих пор видны швы объединения. Территории бывшей ГДР и сейчас отличаются от территорий традиционной федеративной республики", — сказал эксперт.

Помимо исторического и культурного компонента в деле различных объединений чрезвычайно важен и экономический фактор, продолжает эксперт.

© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER Скажет ли Бэсеску до свидания "унире": и что из этого выйдет

"Прежде чем говорить об объединении, хорошо бы спросить и молдавскую сторону. Кроме того, я не думаю, что Румыния способна объединяться с Молдовой по той же схеме, по которой объединилась Германия. Не думаю, что Румыния будет все силы своей экономики, не такой уж могущественной, вкладывать в развитие Молдовы. Это иллюзия или ложь", — сказал собеседник.

Объединение Германии или немецкое воссоединение произошло 3 октября 1990 года путем вхождения ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ.

На территориях бывшего ГДР после объединения были воссозданы пять новых земель, объединенный Берлин в свою очередь также был провозглашен самостоятельной землей.