15:15 16 Мая 2018
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Viorel Gârbu
© Sputnik / Rodion Proca

Гырбу: обладатели банкнот номиналом в 500 евро не должны впадать в панику

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Экономист Виорел Гырбу считает, что решение Европейского Центробанка о прекращении выпуска купюры номиналом в 500 евро не должно вызывать обеспокоенность у граждан Молдовы.

Ранее стало известно, что выпуск купюры номиналом в 500 евро будет прекращен к концу 2018 года. Ее заменят банкноты новой серии в 100 и 200 евро. Об этом объявлял Совет Европейского Центробанка (ЕЦБ) еще два года назад. Тогда ЕЦБ пообещал, что разового обмена с последующим обнулением стоимости купюр не будет, всё произойдёт плавно — до конца 2018 года. 

Упразднение самой крупной евробанкноты вызвано борьбой против финансирования террористической деятельности и нелегальной трудовой занятости.

"Банкнота в 500 евро останется в обращении не только до конца года. Она останется платежным средством, несмотря на то, что выпуск банкнот прекращается. Это было решение ЕС, но оно не означает, что банкнота не будет использоваться", — сказал экономист, комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова решение европейского Центробанка.

Табло курса евро в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По его словам, несмотря на отказ некоторых банков принимать купюры номиналом в 500 евро, полностью обращение банкнот в коммерческой сфере на территории Молдовы не прекратится. В любом случае, считает эксперт, избавляться от купюр не надо, поскольку повода для паники никакого нет.

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"Если некоторые банки не принимают банкноты в 500 евро, то другие будут принимать. В конце-концов, остаются пункты обмена валюты. Если на территории Молдовы никто не будет принимать эти банкноты, в любом случае остается возможность обменять их самому или через знакомых в ЕС. Банкноты остаются платежным средством, и в любом случае надо избегать паники в этом отношении", — подчеркнул специалист.

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Теги:
Центробанк, купюры, евро, Виорел Гырбу, Экономика, бизнес и финансы


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