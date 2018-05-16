Гырбу: обладатели банкнот номиналом в 500 евро не должны впадать в панику

Экономист Виорел Гырбу считает, что решение Европейского Центробанка о прекращении выпуска купюры номиналом в 500 евро не должно вызывать обеспокоенность у граждан Молдовы.

Ранее стало известно, что выпуск купюры номиналом в 500 евро будет прекращен к концу 2018 года. Ее заменят банкноты новой серии в 100 и 200 евро. Об этом объявлял Совет Европейского Центробанка (ЕЦБ) еще два года назад. Тогда ЕЦБ пообещал, что разового обмена с последующим обнулением стоимости купюр не будет, всё произойдёт плавно — до конца 2018 года.

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"Банкнота в 500 евро останется в обращении не только до конца года. Она останется платежным средством, несмотря на то, что выпуск банкнот прекращается. Это было решение ЕС, но оно не означает, что банкнота не будет использоваться", — сказал экономист, комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова решение европейского Центробанка.

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По его словам, несмотря на отказ некоторых банков принимать купюры номиналом в 500 евро, полностью обращение банкнот в коммерческой сфере на территории Молдовы не прекратится. В любом случае, считает эксперт, избавляться от купюр не надо, поскольку повода для паники никакого нет.

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"Если некоторые банки не принимают банкноты в 500 евро, то другие будут принимать. В конце-концов, остаются пункты обмена валюты. Если на территории Молдовы никто не будет принимать эти банкноты, в любом случае остается возможность обменять их самому или через знакомых в ЕС. Банкноты остаются платежным средством, и в любом случае надо избегать паники в этом отношении", — подчеркнул специалист.