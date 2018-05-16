Эксперт: статус наблюдателя в ЕАЭС - это перспектива расширения организации

Политолог Вячеслав Холодков рассказал о том, что означает статус Молдовы в Евразийском Экономическом союзе.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Сочи подтвердило необходимость данного сообщества не только для Российской Федерации, но и для других стран, которые входят в это объединение. С соответствующим заявлением выступил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков.

По словам эксперта, участие в саммите президента Молдовы и предоставление республике статуса страны-наблюдателя — по-настоящему уникальное событие.

"В заседании Высшего Евразийского экономического совета принял участие и президент Молдовы Игорь Додон. Было утверждено и положение о статусе страны-наблюдателя. И первый статус такой страны предоставлен Молдове. Теперь президент Молдовы имеет право участвовать и в расширенных заседаниях совета", — сказал эксперт.

© Sputnik / Михаил Климентьев Саммит ЕАЭС в Сочи: статус Молдовы и встречи президентов

Аналитик отметил, что случай с Молдовой наглядно демонстрирует реальные перспективы расширения ЕАЭС.

"Что очень важно — на заседании была высказана мысль, о том, что даже другие страны, члены СНГ, в том случае, если они пожелают, имеют право получения такого статуса", — объяснил Холодков.

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Эксперт РИСИ также отметил, что необычность последнего саммита ЕАЭС состоит в том, что на нем были утверждены документы о порядке заключения международных договоров сообщества равно, как и их расторжения.