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Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Sputnik / Алексей Мальгавко

Захарова: журналисты на Украине нуждаются в международной защите

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные структуры выразить протест нарушению свободы слова, подавлению инакомыслия и прав журналистов на Украине.

Поводом для заявления стало задержание в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в госизмене. Кроме этого, в квартирах корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко, а также главы представительства Андрея Бородина были проведены обыски, оба вызваны на допрос. 

Мария Захарова
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала представителей международных структур "оказать все возможное воздействие на официальный Киев для того, чтобы прекратить этот абсолютный беспредел в отношении коллег журналистов не только российских СМИ, но и зарубежных, а также украинских". По ее словам, журналисты действительно нуждаются в международной помощи.

Представитель российского МИД обратила внимание на целый ряд репрессивных шагов Киева в отношении российских журналистов, которые освещали события на Украине.

"9 мая специальные корреспонденты телеканала "Россия" и "1 канала", которые готовили репортаж к празднованию в Киеве дня Победы, были задержаны сотрудниками службы безопасности Украины, депортированы из Украины с запретом въезда на 3 года", — сообщила она.

По словам Захаровой, представители киевской власти абсолютно не церемонятся и с зарубежными СМИ, которые выражают позицию, не совпадающую с официальной.

Она отметила, что 2 мая журналиста чешского издания "Парламентские листы" Яна Рыхетского, планировавшего подготовить репортаж о годовщине одесской трагедии 2014 года, не пустили на территорию Украины, заявив о том, что в отношении него уже действует запрет на въезд в страну на 5 лет.

"Выражаем возмущения грубым нарушениям прав журналистов на территории Украины. В очередной раз призываем официальный Киев прекратить произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой", — подчеркнула она.

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Теги:
задержание журналиста, журналистика, журналисты, российские журналисты, РИА Новости Украина, МИД Украины, МИД России, Мария Захарова, Киев, Москва, Россия, Украина, Общество


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