Захарова: журналисты на Украине нуждаются в международной защите

Поводом для заявления стало задержание в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в госизмене. Кроме этого, в квартирах корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко, а также главы представительства Андрея Бородина были проведены обыски, оба вызваны на допрос.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Захарова: Москва сделает все, чтобы Вышинский был освобожден

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала представителей международных структур "оказать все возможное воздействие на официальный Киев для того, чтобы прекратить этот абсолютный беспредел в отношении коллег журналистов не только российских СМИ, но и зарубежных, а также украинских". По ее словам, журналисты действительно нуждаются в международной помощи.

Представитель российского МИД обратила внимание на целый ряд репрессивных шагов Киева в отношении российских журналистов, которые освещали события на Украине.

"9 мая специальные корреспонденты телеканала "Россия" и "1 канала", которые готовили репортаж к празднованию в Киеве дня Победы, были задержаны сотрудниками службы безопасности Украины, депортированы из Украины с запретом въезда на 3 года", — сообщила она.

По словам Захаровой, представители киевской власти абсолютно не церемонятся и с зарубежными СМИ, которые выражают позицию, не совпадающую с официальной.

Она отметила, что 2 мая журналиста чешского издания "Парламентские листы" Яна Рыхетского, планировавшего подготовить репортаж о годовщине одесской трагедии 2014 года, не пустили на территорию Украины, заявив о том, что в отношении него уже действует запрет на въезд в страну на 5 лет.

"Выражаем возмущения грубым нарушениям прав журналистов на территории Украины. В очередной раз призываем официальный Киев прекратить произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой", — подчеркнула она.