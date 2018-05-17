Депутат ДПМ: у парламента нет большинства для изменения языка в Конституции

Депутат от Демократической партии Корнел Дудник заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что нынешний парламент не будет менять 13 статьи Конституции, которая касается названия государственного языка.

Ранее правительство республики поддержало идею о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский. Законодательная инициатива по этому вопросу была составлена 34 депутатами парламента, в том числе ДПМ, на основании того, что в Декларации о независимости страны государственный язык назван румынским.

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Вслед за решением правительства должно последовать голосование парламента. Решающими могут стать голоса фракции Демократической партии.

"Чтобы уйти от спекуляций, хочу вам с полной ответственностью заявить, что я лично проговорил с большинством депутатов парламента, и могу вас и всех радиослушателей заверить в том, что в парламенте сегодня нет конституционного большинства, готового проголосовать за изменение 13 статьи Конституции. Как минимум, до окончания работы этого созыва парламента государственным языком в Конституции Молдовы будет оставаться молдавский язык", — сказал демократ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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По личному мнению собеседника, его коллеги-депутаты ошибаются, продолжая настаивать на изменении названия государственного языка.

"Язык и религия — это основа самоидентичности и самобытности любого народа и любого государства. Если у нас заберут язык и культуру, то не станет ни государства, ни народа", — заключил депутат.