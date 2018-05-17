Шаповалов: решение о закрытии офиса НАТО зависит от результатов выборов

Политолог Борис Шаповалов рассказал, при каких условиях может быть закрыт офис НАТО в Молдове.

О возможной ликвидации представительства Североатлантического альянса в нашей стране заявил в интервью изданию "Известия" президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, это может произойти уже в конце этого года.

"Речь идет, прежде всего, о том, что у нас в конце года состоятся парламентские выборы. Это предположительно конец ноября-начало декабря, поэтому, видимо, президент имеет в виду этот момент", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Политолог считает, что Додон заявил о закрытии офиса альянса, рассчитывая на то, что после выборов вся вертикаль власти будет сконцентрирована в руках Партии социалистов.

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"Если на выборах победит Партия социалистов Республики Молдова и другие государственники, то они сформируют свое парламентское большинство, назначат правительство и соответственно, правительство, президент и парламент будут едины в принятии этого решения", — добавил Шаповалов.