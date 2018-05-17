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Серджиу Чиботаряну
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Чиботаряну: профессиональная армия – развитие или деградация

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Офицер в отставке говорит о перспективах перехода молдавской армии на профессиональную основу.

Армию Молдовы, по всей видимости, в ближайшие несколько лет, ожидает переход на профессиональную основу, что предусматривает отмену обязательной военной службы. В обществе и экспертной среде не утихают споры — хорошо это или плохо для безопасности государства. На эту же тему в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает офицер в отставке Серджиу Чиботаряну.

"Перевод армии на профессиональную основу является одной из ключевых реформ, в которой давно назрела необходимость — в переходе Национальной армии от срочной службы к службе по контракту. Это усиление армии и улучшение статуса Вооруженных сил, ведь армия является одним из атрибутов государства. Даже самые крошечные государства в мире имеют свою армию", — сказал эксперт.

Виктор Гайчук
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гайчук: профессиональная армия – это хорошо, но дорого

Не стоит думать, что вооруженные силы нужны исключительно для выполнения сугубо военных задач, говорит собеседник.

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"Армия выполняет очень много функций, она создана не только для того, чтобы защищать в случае агрессии, она является и необходимой структурой для помощи населению в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Армия — это тот институт, который первым приходит на помощь гражданам", — объяснил эксперт.

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Теги:
контрактная армия, обязательная военная служба, срочная служба, призыв, армия, Серджиу Чиботаряну, Молдова, Общество


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