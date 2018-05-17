Чиботаряну: профессиональная армия – развитие или деградация

Армию Молдовы, по всей видимости, в ближайшие несколько лет, ожидает переход на профессиональную основу, что предусматривает отмену обязательной военной службы. В обществе и экспертной среде не утихают споры — хорошо это или плохо для безопасности государства. На эту же тему в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает офицер в отставке Серджиу Чиботаряну.

"Перевод армии на профессиональную основу является одной из ключевых реформ, в которой давно назрела необходимость — в переходе Национальной армии от срочной службы к службе по контракту. Это усиление армии и улучшение статуса Вооруженных сил, ведь армия является одним из атрибутов государства. Даже самые крошечные государства в мире имеют свою армию", — сказал эксперт.

Не стоит думать, что вооруженные силы нужны исключительно для выполнения сугубо военных задач, говорит собеседник.

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"Армия выполняет очень много функций, она создана не только для того, чтобы защищать в случае агрессии, она является и необходимой структурой для помощи населению в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Армия — это тот институт, который первым приходит на помощь гражданам", — объяснил эксперт.