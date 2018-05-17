Лобов: корейский мирный диалог будет продолжен

Политолог говорит о том, что северокорейское руководство заинтересовано в нормализации обстановки на Корейском полуострове.

Мирный диалог на Корейском полуострове будет продолжен — в этом уверен эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов, и это несмотря на отмену межкорейских переговоров на высшем уровне и предостережение США со стороны КНДР. Аналитик считает реакцию КНДР закономерной.

"Возобновление американско-южнокорейских военных учений Max Thunder воспринимается в Северной Корее, как нарушение договоренностей, достигнутых между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином в Пханмунджоме. Важным пунктом их декларации было взаимное прекращение военной активности, включая проведение военных учений с вооруженными силами третьих стран", — сказал Лобов.

Эксперт РИСИ утверждает, что в КНДР заинтересованы в нормализации обстановки на Корейском полуострове, и руководство страны много раз заявляло о своей заинтересованности во встрече с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем, Пхеньян продолжает действия по выполнению договоренностей по денуклеаризации, — на конец мая этого года запланировано торжественное закрытие ядерного полигона Пхунгери.

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"Северокорейцы "выросли" из этого полигона, его технических характеристик попросту не хватает для проведения дальнейших испытаний. Кроме того, в условиях, когда Пхеньян заявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний, этот полигон оказался не нужен. Такой шаг призван продемонстрировать решимость северокорейцев подкрепить свои заявления действиями в том, что касается денуклеаризации", — отметил эксперт.