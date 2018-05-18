Мидриган: мы похожи на вьетнамцев, и власти пользуются этим

Эксперт говорит о том, почему молдаване считаются мирным народом и о том, как это влияет на политическую реальность в стране.

Протестная активность граждан в Молдове не сопоставима с активностью граждан стран наших ближайших соседей. Эксперты по-разному объясняют низкий уровень уличной активности молдаван: кто-то говорит о слаборазвитом гражданском обществе, кто-то — о тотальном разочаровании, другие — о том, что нашим гражданам проще уехать из страны чем пытаться менять обстановку внутри нее.

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Свое мнение по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказывает декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган.

"У людей страх и понимание того, что их арестуют и никто не защитит. Люди у нас беззащитные. Ну, выйду я на протест, думает гражданин, и что дальше? С работы уволят. У семьи будут проблемы. Вот эта неуверенность и дает этот пассив. И протестным движениям пока, к сожалению, в Молдове не удалось ничего сделать — за исключением может быть 90-х годов", — сказал эксперт.

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Есть и более глубинные причины миролюбивого поведения наших сограждан, утверждает эксперт.

"Не только мы мирные — такое же поведение у вьетнамцев, китайцев. Есть и в Латинской Америке такая позиция — хозяин есть хозяин, от него все зависит, его надо уважать. Это и воспитание, и традиции — ведь раньше были бояре, и человек зависел от "барского стола". Это не плохо быть мирным, лучше, чем разрушать, но власть пользуется этим миролюбием", — резюмировал эксперт.