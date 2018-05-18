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Анатолий Сидоренко
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Сидоренко: искусственный нос и сенсоры – новые разработки в борьбе с терроризмом

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Академик Анатолий Сидоренко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о современных разработках ученых, которые могут эффективно использоваться спецслужбами в борьбе с терроризмом.

Накануне в Кишиневе завершил работу международный форум "Функциональные наноструктуры и сенсоры химической, биологической, радиологической и ядерной защиты окружающей среды и безопасности". Ученые из 17 стран собрались в Молдове, чтобы обсудить способы предотвращения террористических актов, а также обменяться опытом в вопросе безопасности окружающей среды. 

По словам директора Института электронной инженерии и нанотехнологий Молдовы Анатолия Сидоренко, по прибыльности сегодня наркоторговля отошла на второе место, уступив терроризму. Поэтому боевики готовы идти на любые меры, в том числе на использование химических, бактериологических, ядерных материалов для совершения своих преступлений.

"Конечно, террорист на грузовике — это страшно: он задавит на грузовике несколько людей или несколько десятков, а ядовитая субстанция, выпущенная в метро способна тысячи, если не десятки тысяч погубить. А субстанция, которую террористы попытаются ввести в систему водопровода миллионного города может привести к еще более жутким последствиям. К сожалению, это явление уже шагает по планете и вот здесь необходимы превентивные меры", — сказал собеседник.

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Ученый отметил, что в деле противодействия мировому терроризму не последнюю роль играют ученые, чьи разработки могут значительно облегчить работу специальных служб.

"Разработано устройство, которое не уступает по чувствительности носу собаки при поиске взрывчатых веществ, наркотиков или отравляющих веществ, и в то же время работает круглосуточно в автоматическом режиме. В отличие от собаки, это устройство нельзя отравить. Есть много других специальных устройств, технологий, которые позволяют вовремя предотвратить страшные последствия того, что могут сделать террористы", — добавил Сидоренко. 

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По его словам, в борьбе против терроризма сыграли свою роль и молдавские ученые. Много десятилетий молдавский Институт прикладной физики, специальное конструкторское бюро, Институт электронной инженерии и нанотехнологий разрабатывали сенсоры, датчики, системы мониторинга и контроля. Они задумывались для других целей, а сейчас предназначены для решения задач борьбы с терроризмом.

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Теги:
новейшие разработки, искусственный нос, нанотехнологии, ученые, борьба с терроризмом, разработки, Академия наук Молдовы, Анатолий Сидоренко, Молдова, Кишинев, Наука и технологии


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