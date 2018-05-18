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Игорь Белобородов, архивное фото
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Эксперт: для мигрантов в РФ будут созданы новые условия, обеспечивающие защиту

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В России могут ввести новые штрафы для иностранных мигрантов и работодателей в случае отсутствия трудового договора между сторонами.

По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источник в Министерстве юстиции РФ, теперь, кроме патента или разрешения на работу в России, гастарбайтеры должны оформлять и трудовой договор с работодателем.

За отсутствие такового Минюст предлагает ввести штраф для мигрантов в размере 5 тысяч рублей с вероятным выдворением из России. Наказание предусмотрено и для работодателей, которым будет грозить штраф в 50 тысяч рублей, а фирме до 800 тысяч за отсутствие трудовых соглашений с наемными иностранными работниками.

Возможное изменение условий работы иностранных мигрантов в России прокомментировал в эфире радио Sputnik Таджикистан ведущий эксперт Российского Института стратегических исследований Игорь Белобородов.

"Одно без другого не живет: бороться с нелегальной миграцией (не мигрантами, а именно миграцией как явлением) невозможно, не проводя борьбу с теневой экономикой, потому что все взаимосвязано", — сказал эксперт, по мнению которого, если существуют незаконопослушные работодатели или нелегально работающие мигранты, государство имеет полное право брать штрафы и с тех, и с других.

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CC0 / Pixabay / Barni1
Ставка на гастарбайтера: как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы

"Почему бы за их счет не наполнить казну. Цель благая. Все равно будет идти период привыкания, не все сразу перестроятся. За счет непонимающих или делающих вид, что не понимают, можно существенно пополнить бюджет", — считает Белобородов.

Аналитик также добавил, что одними штрафами лучше не ограничиваться.

"К работодателям, которые систематически нарушают закон и не оформляют трудовые отношения, я бы все-таки применял крайние меры — блокировку счетов или ликвидацию коммерческого предприятия", — предлагает эксперт.

Стоит понимать, что при оформлении трудового договора с мигрантом, иностранный гражданин автоматически получает дополнительные права.

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"Забегая на годы вперед, мы должны дать себе честный ответ: готовы ли мы взять на себя обязательства по пенсионному, медицинскому обеспечению мигрантов. Весь это уравнивает их в правах с гражданами России", — добавил он.

По его словам, возможно, стоит предусмотреть юридическую разновидность трудового договора для мигрантов, чтобы вводить его в правовое поле, наделять правами, но не постоянными, а временными — на период работы.

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Теги:
условия работы, трудовой патент, мигранты, Игорь Белобородов, Москва, Россия, Общество


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