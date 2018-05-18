Асафов: "Северный поток-2" очень мешает амбициозным интересам США

Появилась информация о давлении Дональда Трампа на Ангелу Меркель из-за "Северного потока-2", сообщает РИА Новости. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад Трамп попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока-2". В обмен на это президент США предложил Меркель переговоры по новому торговому соглашению между регионами.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов говорит о том, удастся ли США повлиять на Германию.

"Удивительно, что до сих пор нет данных о прямом давлении США на "Северный поток-2" и категорическом запрещении для немецких компаний и государства в нем участвовать. "Северный поток-2" очень мешает амбициозным интересам США по захвату европейского рынка американским сжиженным природным газом. И, конечно, Дональд Трамп может и в ультимативной форме, и в форме более мягкой — рекомендаций, предложений, советов и торга — давить на Ангелу Меркель. Но ситуация, в которую он себя загнал, связанная с иранскими санкциями, с пошлинами, с рядом других факторов, не очень позволяет сейчас диктовать", — сказал политолог.

Вместе с тем, политолог утверждает, что попытки американского лидера повлиять на Меркель не приведут к успеху.

"Безусловно, Трамп будет пытаться либо как-то снизить ущерб для американских планов по поставке американского сжиженного природного газа, либо как-то изменить условия существования "Северного потока-2". Но ни то, ни другое мне не представляется реальным", — резюмировал эксперт.

Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" выдали Германия и Финляндия. Страны ведут подготовительные работы.

В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже действующим "Северным потоком".