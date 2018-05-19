Ковалев: свадьба принца Гарри принесет Британии хороший доход

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев рассказал в эфире радио Sputnik о том, какую выгоду принесет свадьба принца Гарри Великобритании.

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначено на 19 мая. Британские отели предлагают туристам специальные пакеты в дни празднования свадьбы, позволяющие почувствовать себя королевскими особами.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев рассказал в эфире радио Sputnik о возможной экономической и политической выгоде свадьбы принца Гарри для Великобритании.

"Это всплеск туризма, многие приезжают специально посмотреть королевскую свадьбу, даже специально занимают и несколько ночей стерегут какие-то специальные места на пути следования кортежа. Все, что сопутствует этому событию приносит прибыль", — отметил Игорь Ковалев.

Эксперт подчеркнул, что помимо экономической выгоды, свадьба пойдет на пользу политической ситуации в Великобритании.

"Свадьба, в первую очередь, отвлекает простых британцев от целого ряда не очень удобных для правительства вопросов, в частности, я мягко скажу, отсутствия прогресса в переговорах по Брекситу, и т.д.", — добавил специалист.

Шестой в списке наследников престола — принц Гарри на 33 году жизни решил заключить бракосочетание с 36-летней американской актрисой Меган Маркл. По слухам, бабушка — королева Елизавета II — очень недовольна выбором внука и намерена исключить его из числа своих наследников.