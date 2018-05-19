DoReDoS: хотим взять реванш и снова выступить на Евровидении

О своих планах на будущее группа DoReDoS рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Молдавская группа DoReDoS заняла десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", набрав 209 баллов. Коллектив выступил с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

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О том, планируют ли DoReDoS снова выступить на Евровидении, участники группы рассказали в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Конкурса, наверное, уже круче Евровидения нет. Сергей был первым инициатором участия в конкурсе, сразу после финала он сказал, что больше ничего не хочет, кроме возвращения домой, однако уже через день мы решили, что хотим взять реванш. Там царит непередаваемая атмосфера, и туда всегда хочется вернуться", — отметила Марина Джундиет.